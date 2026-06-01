Durante il meeting internazionale Mohammed VI della Diamond League a Rabat, Zaynab Dosso ha chiuso in settima posizione con un tempo di 30 secondi. È il suo trentesimo miglior risultato in carriera, ma rappresenta comunque una prestazione sotto le aspettative. La gara ha visto atleti di alto livello, mentre la velocista italiana non è riuscita a migliorarsi rispetto alle sue recenti performance.

Al meeting internazionale Mohammed VI della Diamond League disputato ieri a Rabat, in Marocco, vanno tutti forte. tranne Zaynab Dosso. Era chiaro che, data la presenza di almeno tre formidabili atlete giamaicane, Zaynab non avrebbe potuto vincere, ma la Dosso ha praticamente incontrato la classica giornata no. Ha reagito allo sparo nella media delle avversarie, dopo di che ci si attendevano almeno i primi 60 metri alla pari delle più forti, essendo Zaynab campionessa del mondo su questa distanza indoor. Di fatto non è mai entrata in gara ed è finita settima con il tempo di 11’’25, modesto per lei che ha un record di 11’’01. Le altre, però, sotto gli 11 secondi ci vanno e così vince la Clayton in 10’’85, sulla Williams a 10’’95 e la Smith in 11 netti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata storta per Zaynab Dosso: solo settima col suo trentesimo tempo in carriera

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