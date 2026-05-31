Nella terza tappa della Diamond League a Rabat, Zaynab Dosso non è riuscita a brillare sui 100 metri. La gara si è svolta in modo monotono, con tempi elevati e pochi scatti decisivi. La sua performance è stata sottotono rispetto alle aspettative, e una zampata di un’atleta avversaria ha concluso la corsa con un risultato meno brillante del previsto. La competizione si è conclusa senza grandi sorprese.

Zaynab Dosso non ha incantato sui 100 metri in occasione della terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante sbarcato a Rabat (Marocco) prima di approdare allo Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala di giovedì 4 giugno. La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor ha chiuso al settimo posto con il tempo alto di 11.25 (0,3 ms di vento a favore), rendendosi protagonista di una prova monocorde e in cui è rimasta ben lontana dal livello a cui ci ha abituato. La velocista emiliana non è uscita benissimo dai blocchi di partenza e poi nella fase di accelerazione, il suo fondamentale di elezione che le ha permesso di conquistare il titolo iridato sulla distanza più breve in sala, non è riuscita a sgusciare via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso sottotono in Diamond League, gara monocorde e tempo alto. Zampata Clayton

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