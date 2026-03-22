area ex stamoto senzatetto trovato morto

In un’area abbandonata vicino all’ex Stamoto, un uomo senza dimora è stato trovato morto. Viveva tra i rovi e i cespugli di quel luogo, condividendo con altre persone in difficoltà uno spazio di fortuna. La sua presenza nel sito era nota, ma nessuno si era accorto della sua scomparsa fino al ritrovamento. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

Viveva tra gli invisibili, nascosto al mondo dai rovi e dai cespugli dell’ex Stamoto. Un rifugio di fortuna, che condivideva con tante esistenze al limite come la sua. Qui, venerdì pomeriggio, Daniel, 38enne polacco, è stato trovato morto. Una vita ai margini, passata per strada e afflitta dall’alcolismo. Qualcuno si è accorto di quel corpo immobile e ha dato l’allarme. Così, nell’ex area militare tra viale Felsina e via Massarenti sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo. Nessun segno di violenza, nessun elemento che possa far pensare a una morte causata da terzi. I carabinieri hanno ascoltato anche gli altri senza fissa dimora nell’area e che conoscevano Daniel, con diversi precedenti di piccolo cabotaggio, tutti legati alla vita di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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