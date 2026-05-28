Dramma in casa uomo trovato senza vita | possibile gesto estremo

Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Campoli del Monte Taburno. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o su eventuali segni di violenza. La vicenda è al momento oggetto di accertamenti per chiarire se si tratti di un gesto estremo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma a Campoli del Monte Taburno, dove un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe riconducibile a un gesto autolesionistico, ma saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire con precisione quanto accaduto. I militari stanno infatti ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo, anche alla luce di un episodio avvenuto nella mattinata nello stesso centro del Vitulanese. Secondo quanto finora emerso, il 59enne, celibe e senza figli, sarebbe stato coinvolto in un investimento stradale mentre era alla guida della propria auto. L’uomo avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore una donna, senza però provocarle ferite o conseguenze fisiche gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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