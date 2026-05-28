Dramma a Foggia | medico trovato senza vita in casa

Da foggiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un medico è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di via Amicangelo Ricci, nel centro di Foggia. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La salma è stata sottoposta a rilievi.

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Dramma in città, dove questa mattina, giovedì 28 maggio, un medico è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Amicangelo Ricci, in pieno centro a Foggia. L'uomo - che viveva solo ed era in pensione da un paio di anni - non rispondeva alle chiamate di parenti e conoscenti che hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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