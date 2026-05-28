Dramma a Foggia | medico trovato senza vita in casa

Notizia in breve

Un medico è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di via Amicangelo Ricci, nel centro di Foggia. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La salma è stata sottoposta a rilievi.