Secondo un commento recente, l'Unione Europea deve rafforzare la propria difesa per evitare di diventare una colonia. Si sottolinea che l’Europa non può rimanere ferma mentre il mondo circostante evolve rapidamente. È necessario un ripensamento delle strategie di sicurezza e di difesa, poiché l’attuale situazione richiede interventi concreti. La discussione si concentra sulla necessità di adattare le strutture europee alle sfide emergenti, senza specificare dettagli sulle misure da adottare.

L’Europa deve ripensare sé stessa, non può restare immobile quando attorno tutto cambia a una velocità quasi incontrollabile. Lo crede il senatore di Italia Viva Enrico Borghi intervistato da Formiche.net sul futuro della Difesa europea, di una maggiore autonomia strategica e sul ruolo dell’Italia in questo dibattito. Secondo Borghi, la strada da percorrere è quella della cooperazione rafforzata. “Chi non crede all’Europa in termini di valori e di ideali deve crederci in termini di convenienza. L’alternativa rispetto a questa ipotesi è una sola, diventare una colonia”, chiarisce il senatore. “La conseguenza della frammentazione europea in termini di difesa è la trasformazione dei nostri Paesi in soggetti subalterni rispetto ai grandi player che oggi ci sono a livello globale”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Senza una difesa europea rafforzata, l’Ue rischia di essere una colonia. Parla Borghi

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