L’Unione europea sta lavorando per rafforzare la propria capacità di risposta in ambito di sicurezza. In particolare, si sta concentrando sull’attuazione dell’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione europea, che riguarda la difesa collettiva tra gli Stati membri. La procedura mira a rendere più operative le misure di deterrenza contro attacchi armati e minacce ibride, ma il progetto non si configura come una versione dell’articolo 5 della Nato.

Bruxelles sta lavorando alla “operazionalizzazione” dell’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione europea (Tue), per rafforzare la deterrenza europea nei confronti delle aggressioni armate e ibride contro gli Stati membri dell’Unione. In realtà, quello che viene spesso (ed erroneamente) descritto come l’equivalente dell’articolo 5 del Patto Atlantico non è sostenuto né da piani operativi né da una struttura militare integrata. Basti pensare che ad oggi è stato invocato una sola volta, in occasione degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, ma con scarsi risultati operativi. Ora, la Commissione europea sta cercando di dare sostanza a quella che finora è rimasta lettera morta nel mare magnum dei Trattati europei.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difesa europea, l’Ue sta lavorando a una sua versione dell’articolo 5 Nato? Sì e no

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