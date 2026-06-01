Senza tracciabilità in un furgone | nel quartiere sequestrati 70 chili tra vongole e cozze

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella zona di Napoli, la polizia ha sequestrato 70 chili di vongole e cozze privi di documentazione di tracciabilità. I molluschi sono stati trovati all’interno di un furgone. Nessuna autorizzazione o certificazione accompagna la merce. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine. La merce è stata posta sotto sequestro e saranno avviate verifiche sulla provenienza.

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Settanta chili di molluschi senza documentazione di tracciabilità sono stati sequestrati a Napoli dalla polizia. Il controllo è scattato nei giorni scorsi sulla Tangenziale, durante un servizio di vigilanza degli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta.A far fermare il furgone è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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