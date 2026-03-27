Controlli contro l'Epatite A tra Vomero e Arenella trovate cozze e vongole non tracciate | sequestrati 70 chili

Nella zona collinare di Napoli, carabinieri e Asl hanno effettuato controlli su attività commerciali nel settore alimentare. Durante le verifiche, sono state sanzionate tre pescherie e sequestrati circa 70 chili di cozze e vongole privi di tracciabilità. Le autorità hanno riscontrato irregolarità nella provenienza e nel confezionamento di alcuni prodotti ittici.

Controlli di carabinieri e Asl contro l'Epatite A nella zona collinare di Napoli. Sono tre le pescherie sanzionate: i militari hanno sequestrato 70 chili di molluschi non tracciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongoleLa Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. Epatite A, controlli al mercato di Boscoreale: sequestrate cozze e vongole in cattivo statoI molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: per il venditore abusivo, che è stato denunciato, sono state elevate multe per un... Approfondimenti e contenuti su Controlli contro l 8217 Epatite A tra... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Controlli a Napoli su ordinanza contro l'epatite A, nessuna inosservanza; Epatite A, la Regione Campania intensifica i controlli sulla filiera dei molluschi. Controlli contro l’Epatite A tra Vomero e Arenella, trovate cozze e vongole non tracciate: sequestrati 70 chiliControlli di carabinieri e Asl contro l’Epatite A nella zona collinare di Napoli. Sono tre le pescherie sanzionate: i militari hanno sequestrato 70 chili di molluschi non tracciati. Leggi tutte le not ... fanpage.it Controlli contro Epatite A, chiusa ala supermercato e numerosi sequestri FOTOCasandrino. Nella giornata odierna, su impulso del Commissario Straordinario del Comune di Casandrino, dott. Dario Annunziata, la Polizia Locale di Casandrino, diretta dal Comandante S. Ten. Andrea D’ ... laprovinciaonline.info Conegliano | Controlli straordinari della Polizia locale. Mallamace: “Tanta droga tra i giovani” - facebook.com facebook CNA Matera sottolinea l’importanza di controlli sistematici contro chi effettua trasporto persone senza autorizzazione x.com