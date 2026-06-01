Fermato sulla Tangenziale di Napoli | 70 kg di cozze e vongole senza documenti nel furgone

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autista è stato fermato sulla Tangenziale di Napoli mentre guidava con il telefono in mano. Durante il controllo sono stati trovati nel furgone 70 chili di cozze e vongole senza documenti di tracciabilità. Inoltre, è risultata sospesa la patente di guida già revocata in provincia di Matera. Il veicolo è stato sequestrato e l'uomo denunciato per violazioni stradali e di sicurezza alimentare.

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L'autista stava guidando col telefono in mano. Il controllo ha fatto emergere molluschi privi di tracciabilità e una patente già sospesa da Matera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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