Fermato sulla Tangenziale di Napoli | 70 kg di cozze e vongole senza documenti nel furgone
Un autista è stato fermato sulla Tangenziale di Napoli mentre guidava con il telefono in mano. Durante il controllo sono stati trovati nel furgone 70 chili di cozze e vongole senza documenti di tracciabilità. Inoltre, è risultata sospesa la patente di guida già revocata in provincia di Matera. Il veicolo è stato sequestrato e l'uomo denunciato per violazioni stradali e di sicurezza alimentare.
L'autista stava guidando col telefono in mano. Il controllo ha fatto emergere molluschi privi di tracciabilità e una patente già sospesa da Matera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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