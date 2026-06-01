Due gruppi di ragazzini si sono affrontati in stazione, mentre aspettavano il treno per Milano, una settimana fa. Durante l’episodio, alcuni sono stati trovati senza biglietto e ci sono state anche molestie e comportamenti provocatori. L’incidente si è verificato dopo una giornata trascorsa in spiaggia a Mandello del Lario, nel Lecchese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui danni o sulle conseguenze delle azioni.

ISEO (Brescia) Una settimana fa, dopo una domenica in spiaggia a Mandello del Lario, nel Lecchese, due gruppi di ragazzini si sono affrontati in stazione, in attesa del treno per Milano. Insulti, minacce, spintoni. La rissa finisce sui binari bloccando la circolazione dei treni. L’ultimo episodio di violenza, l’ennesimo. E adesso che inizia la stagione estiva, il ’pellegrinaggio’ dei vacanzieri della domenica porta con sé anche il rischio insicurezza. Soprattutto nelle località di lago. In spiaggia, ma anche nelle stazioni e sui treni, su cui spesso molte compagnie di giovani e giovanissimi viaggiano senza biglietto. E poi c’è chi staziona sul lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza biglietto tra bravate e molestie. Ragazzini padroni dei ’treni del lago’

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