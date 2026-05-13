Giunta già pronta senza padroni e padroni | Festa lancia la sfida

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sindaco ha annunciato che presenterà la sua giunta entro 24 ore dall’insediamento, affermando di avere le idee chiare e di non essere influenzato da padroni o padrini. Ha inoltre sottolineato che i componenti della squadra saranno scelti esclusivamente in base a meriti e competenze, senza alcuna interferenza esterna. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attesa per la composizione ufficiale dell’esecutivo comunale.

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Tempo di lettura: 3 minuti “Nominerò  la mia giunta a 24 ore dall’insediamento perché ho le idee chiare, non ho padrini o padroni, e la squadra che mi sta accompagnando in questa avventura farà parte dell’esecutivo per merito e competenza”. Così Gianluca Festa, candidato sindaco di Avellino, nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale di Piazza Libertà, alla presenza di numerosi candidati e sostenitori. Questa volta Festa, rispetto alla passata esperienza da Sindaco, punterà  tutto sulla sua squadra e si riserva di affidarsi eventualmente a qualche super tecnico, ma rigorosamente Irpino.   Tra gli applausi dei sostenitori, Festa ha tracciato la rotta per la volata elettorale, puntando tutto su un concetto chiaro: continuità operativa e rapidità d’azione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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