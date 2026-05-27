Passeggeri sui treni descrivono comportamenti violenti e prepotenti da parte di alcuni giovani, che si comportano come padroni dei vagoni. I convogli sono sovraffollati, impedendo di sedersi o muoversi, e i passeggeri si sentono in balia di individui che mostrano tirapugni e intimidazioni. La paura di ritorsioni o aggressioni impedisce di intervenire o lamentarsi, creando un clima di tensione e insicurezza a bordo.

"Un viaggio sconvolgente", in vagoni tanto strapieni da non riuscire non solo a sedersi ma neppure a muoversi, e soprattutto in ostaggio di maranza arroganti, senza poter fiatare per rimproverarli per la paura di ritorsioni o di essere picchiati, oltre che insultati. È l’altra faccia della medaglia dell’overtourism sul lago di Como: un lato solitamente nascosto rispetto alle foto da sogno postate sui social o alle recensioni stellate in Rete, che però ora comincia a essere raccontato dagli stessi turisti, stanchi di sborsare cifre magari importanti per un’esperienza che dovrebbe essere indimenticabile ma che invece si trasforma in un incubo, se non in puro terrore a causa di una ventina di ragazzini fuori controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni in balìa dei maranza: "Si comportano da padroni. E mostrano i tirapugni"

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GIOVANE ACCERCHIATO DAI MARANZA: SI RIFUGIA NEI BAGNI DELLA STAZIONE | 04/02/2026

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