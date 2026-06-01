Il sentiero della Maccarella, recentemente inaugurato dall’amministrazione comunale, presenta problemi di manutenzione. Nonostante l’apertura ufficiale, il percorso è attualmente invaso da erbacce e vegetazione incolta, rendendo difficile l’accesso e l’uso da parte dei cittadini. La gestione del sentiero, affidata all’ente locale, non sembra aver garantito interventi di pulizia e cura adeguati. La situazione evidenzia una mancanza di interventi tempestivi per mantenere l’area aperta e fruibile.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese SENTIERO DELLA MACCARELLA, DOPO 80 MILA EURO LA NATURA CHIEDE LA RESTITUZIONE DELL’OPERA Gli arbusti: «Era solo un prestito» CASTIGLION FIORENTINO – Doveva essere una suggestiva passeggiata tra gli olivi, a ridosso delle mura cittadine. Oggi, secondo l’opposizione, è diventata soprattutto una suggestiva esperienza di orientamento estremo tra erbacce, rovi e vegetazione spontanea. Parliamo del Sentiero della Maccarella, l’opera da oltre 80 mila euro che al momento sembrerebbe essere stata riconsegnata alla natura senza bisogno di ulteriori delibere comunali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sentiero della Maccarella: inaugurato dal Comune, gestito dalle erbacce

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