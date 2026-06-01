Sentiero della Maccarella | inaugurato dal Comune gestito dalle erbacce

Da lortica.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sentiero della Maccarella, recentemente inaugurato dall’amministrazione comunale, presenta problemi di manutenzione. Nonostante l’apertura ufficiale, il percorso è attualmente invaso da erbacce e vegetazione incolta, rendendo difficile l’accesso e l’uso da parte dei cittadini. La gestione del sentiero, affidata all’ente locale, non sembra aver garantito interventi di pulizia e cura adeguati. La situazione evidenzia una mancanza di interventi tempestivi per mantenere l’area aperta e fruibile.

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