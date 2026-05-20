Verde urbano erbacce su strade e marciapiedi | dal Comune un milione di euro in più per il diserbo
Il Comune di Livorno ha deciso di incrementare i fondi destinati al diserbo nelle aree pubbliche, passando da una spesa di 800mila euro all’anno a un accordo quadro da 1 milione e 800mila euro. L’obiettivo è intervenire in modo più consistente sulla presenza di erbacce lungo le strade e sui marciapiedi della città. La decisione è stata comunicata attraverso un aggiornamento delle risorse allocate per la gestione del verde urbano.
Il Comune di Livorno aumenta le risorse per il diserbo delle erbe infestanti su strade e marciapiedi, portando l’investimento dagli 800mila euro annui precedenti all’attuale accordo quadro da 1 milione e 800mila euro. È quanto illustrato dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessora alla cura della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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