Senso unico alternato sulla provinciale 54 per lavori tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia

Notizia in breve

Dal 1° al 30 giugno, tra le 7 e le 19, sarà in vigore un senso unico alternato sulla provinciale 54 tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. La misura riguarda un tratto tra l’innesto con un’altra strada e sarà attiva durante tutto il mese nelle fasce orarie specificate. La segnaletica sarà installata per indicare le deviazioni e le priorità di passaggio. La circolazione subirà rallentamenti e possibili code in quei periodi.