Senso unico alternato sulla provinciale 54 per lavori tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia
Dal 1° al 30 giugno, tra le 7 e le 19, sarà in vigore un senso unico alternato sulla provinciale 54 tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. La misura riguarda un tratto tra l’innesto con un’altra strada e sarà attiva durante tutto il mese nelle fasce orarie specificate. La segnaletica sarà installata per indicare le deviazioni e le priorità di passaggio. La circolazione subirà rallentamenti e possibili code in quei periodi.
Dal 1° al 30 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, sarà istituito il senso unico alternato lungo la Strada provinciale 54 nel tratto compreso tra l’innesto con la S.p. 12II e la rotatoria di accesso al presidio sanitario Humanitas, nei territori di Motta Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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