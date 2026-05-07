Catania senso unico alternato sulla Provinciale 55 per i lavori ferroviari

A Catania, sulla Strada Provinciale 55, è stato istituito un senso unico alternato a causa dei lavori ferroviari in corso. La modifica alla viabilità, valida fino al 31 maggio, riguarda il tratto situato all’esterno del centro abitato. La strada è soggetta a nuove limitazioni al traffico nell’ambito delle opere di miglioramento della rete ferroviaria. La circolazione sulla provinciale sarà soggetta a variazioni fino alla conclusione dei lavori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Modifiche alla viabilità fino al 31 maggio. Nuove limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 55, nel tratto esterno al centro abitato di Catania interessato dai lavori legati alla rete ferroviaria. Su richiesta di R.F.I. è stato infatti disposto il senso unico alternato, misura che resterà in vigore fino al prossimo 31 maggio. Il provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere connesse agli interventi ferroviari attualmente in corso. Limiti di velocità e divieto di sorpasso. Nel tratto interessato dalle opere saranno inoltre applicate ulteriori restrizioni alla circolazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, senso unico alternato sulla Provinciale 55 per i lavori ferroviari Notizie correlate Senso unico alternato per lavori in corso fino al 18 maggio sulla provincialoe 55Proseguono gli interventi lungo la strada provinciale 55 “Dal fiume Simeto alla strada n. Lavori di rifacimento dell'acquedotto, senso unico alternato sulla provinciale per SantimentoNell'ambito dei lavori di rifacimento dell'acquedotto, a partire dalla prossima settimana sulla Strada Statale 10 “Padana Inferiore” (Via Emilia)... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Manutenzione fognaria in via Etnea, chiusure e modifiche al traffico nei giorni dei lavori; Autovelox sulle autostrade siciliane, la mappa dei controlli fino al 10 maggio; Incidente sulla Catania-Gela: Tir si ribalta in territorio di Belpasso, illeso l’autista; Tir si ribalta sulla Catania?Gela a Belpasso: autista illeso. Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Successo per i Master Europei di Atletica - Catania 2026 #Sicilia24 #Sicilia242 - facebook.com facebook