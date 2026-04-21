Lavori di rifacimento dell' acquedotto senso unico alternato sulla provinciale per Santimento

A partire dalla prossima settimana, sulla strada statale 10 “Padana Inferiore” sarà istituito il senso unico alternato con semaforo, in occasione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto. La misura sarà in vigore dal 27 aprile alle 9 fino al 16 maggio alle 18, salvo eventuali imprevisti o modifiche. La strada coinvolta collega le zone di interesse e i lavori richiedono questa regolamentazione temporanea del traffico.

Nell'ambito dei lavori di rifacimento dell'acquedotto, a partire dalla prossima settimana sulla Strada Statale 10 “Padana Inferiore” (Via Emilia) verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo dalle 9 del 27 aprile alle 18 del 16 maggio prossimi (salvo imprevisti eo situazioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,... Giarre, senso unico alternato sulla strada provinciale 5/I per lavori fino al 30 maggioL’esecuzione dei lavori da parte di Italgas Reti sta comportando modifiche temporanee alla circolazione stradale lungo la strada provinciale 5I,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavori in corso... a Venaria Reale; Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’alveo del torrente Annunziata; Lavori di asfaltatura in diverse vie cittadine dal 22 aprile / Notizie / Novità / Homepage; Procedura aperta per l’affidamento lavori di rifacimento della struttura Geodetica a servizio del campo sportivo Nicoletti. San Gavino Monreale, conclusi i lavori di bitumazione in via VillacidroSi sono conclusi i lavori di bitumazione in via Villacidro, una delle arterie più trafficate di San Gavino Monreale, oggetto nei giorni scorsi di un intervento di riqualificazione del manto stradale. sangavinomonreale.net Partono i lavori per il rifacimento del parcheggio di via dell’AcquedottoBARGA - Affidati alla ditta Paolo Bacci di Barga, partiranno lunedì 20 aprile i lavori di riqualificazione del parcheggio presso le scuole dell’ISI Barga ... giornaledibarga.it Sul Raccordo #A1- #FiPiLi (R42), per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, dalle 22 di martedì #21aprile alle 6 di mercoledì #22aprile chiuso il tratto compreso tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la #FiPiLi, in direzione di quest'ultima. In x.com L’AQUILA – Al via i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza nella frazione di Onna. facebook