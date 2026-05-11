In occasione della prossima stagione, il programma estivo in diretta subirà una modifica nel team di conduttori. Valentina Bisti e Emma D'Aquino non saranno più presenti alla guida, mentre al fianco di Flavio Montrucchio arriverà Manuela Moreno. La rete ha annunciato questa novità come parte dei cambiamenti previsti per la trasmissione. La Moreno prenderà il posto di uno dei due conduttori precedenti, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Né Valentina Bisti né Emma D'Aquino condurranno Estate in diretta, ad affiancare Flavio Montrucchio ci sarà Manuela Moreno: novità in Rai Settimana che va notizia che trovi,c’è un nuovo cambiamento alla conduzione di Estate in diretta, il programma tra un mese esatto dovrebbe iniziare eppure in Rai c’è ancora molta confusione su questo inizio. La trasmissione quest’anno prevede la conduzione diFlavio Montrucchiomentre sulla presenza femminile c’è da tempo indecisione. Se per un lungo periodo c’è stata indecisione traValentina Bisti e Emma D’Aquino, adessoDagospiafa il nome diManuela Morenoche l’estate scorsa ha condotto il talk serale su Rai2Filorosso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Estate in diretta, c’è un nuovo cambiamento: Manuela Moreno al fianco di Montrucchio

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