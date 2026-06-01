Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, prevista per il 2026. Dopo dieci anni, lascia il ruolo di conduttrice di Ballando con le Stelle. La decisione di Mediaset di affidarle il programma rappresenta un cambio di strategia per l’emittente. La conduzione di Lucarelli sarà la prima dell’isola senza la sua presenza nel talent di danza. La produzione ha confermato l’ingaggio per la prossima stagione.

Il cambio di rotta de L’Isola dei Famosi è stato deciso, con Mediaset che mette a segno un colpo importante, assicurandosi la conduzione di Selvaggia Lucarelli per L’Isola dei Famosi 2026. Volto ben riconoscibile e personalità in grado di attirare il pubblico dopo stagioni complicate per il noto reality. Dopo dieci anni trascorsi dietro al bancone della giuria, dunque, Lucarelli dirà addio a Ballando con le Stelle. Una doppia notizia che ridisegna gli equilibri tra Rai e Mediaset, con Milly Carlucci ora alle prese con i casting per sostituire la nota giornalista e opinionista. Dalla giuria alla conduzione: il grande salto di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Selvaggia Lucarelli conduce l’Isola dei Famosi: dopo dieci anni lascia Ballando con le Stelle

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Belen fuori dallIsola Mediaset cambia tutto

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Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi, dopo dieci anni lascia Ballando con le stelleSelvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi nel 2026, lasciando dopo dieci anni il ruolo di giurata a Ballando con le stelle.

L’Isola dei Famosi, la conduttrice sarà Selvaggia Lucarelli: “Lascia Ballando con le Stelle”Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, sostituendo l’ultima stagione di Ballando con le Stelle.

Temi più discussi: Isola Famosi 2025: Selvaggia Lucarelli conduce dalle Filippine; Cast L’Isola dei Famosi 2026: Chiofalo, Caroline Tronelli e le sorprese tra i naufraghi; Selvaggia Lucarelli conduce l’Isola dei Famosi 2026: addio a Ballando; Isola dei Famosi 2026: Belen fuori, Selvaggia Lucarelli in pole position e spunta il nome del primo concorrente.

Selvaggia Lucarelli pronta per l'Isola dei Famosi 2026. Addio a Ballando: il retroscena che cambia tutto su Canale 5 x.com

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