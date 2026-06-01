Adesso è certo: Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi, chi prenderà il suo posto a Ballando con le stelle? A rischio anche Fabio Canino e Ivan Zazzaroni Fumata bianca perSelvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi, la giornalista ci sarà ma non nelle vesti di opinionista, com’è abituata a fare, bensì da conduttrice. Sarà la prima esperienza per lei in queste vesti e sarà particolare soprattutto perchéquest’anno l’Isola cambia totalmente forma. Infatti non sarà in diretta dallo studio, in collegamento con l’Honduras, bensì pre-registrato e montato, dalle Filippine. Anche la conduttrice partirà e starà a stretto contatto con i concorrenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli approda alla conduzione dell’Isola, parte il toto giudice a Ballando con le stelle

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