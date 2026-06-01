Selvaggia Lucarelli ha annunciato un’intervista a Fabio Maria D’Amato, ex socio e collaboratore di Chiara Ferragni, nel suo podcast Burn Out. La giornalista ha commentato che D’Amato ha avuto coraggio nel decidere di parlare. L’intervista è considerata potenzialmente esplosiva, anche se i dettagli sui contenuti non sono stati ancora rivelati. La puntata sarà pubblicata prossimamente.

Un’intervista potenzialmente esplosiva quella annunciata da Selvaggia Lucarelli nel suo podcast Burn Out: protagonista Fabio Maria D’Amato, ex socio e storico collaboratore di Chiara Ferragni. Un nome che, finora, era rimasto in secondo piano rispetto all’esplosione mediatica del cosiddetto Pandoro Gate. L’episodio, anticipato sui social con una breve clip, sarà pubblicato domani e si presenta già come uno dei contenuti più sorprendenti del podcast. Nel “pre-puntata” diffuso da Lucarelli, viene rivelato che l’intervista a D’Amato arriva a circa due anni dall’inizio del Pandoro Gate, la vicenda giudiziaria e mediatica che ha travolto il mondo Ferragni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli annuncia l’intervista bomba all’ex socio di Chiara Ferragni: “Ha avuto coraggio”

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Selvaggia Lucarelli intervista Roberta Bruzzone

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