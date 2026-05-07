Selvaggia Lucarelli ha espresso dubbi sull’indagine della Procura di Pavia riguardante Andrea Sempio, criticando l’approccio delle indagini. Dopo la trasmissione di nuove intercettazioni da parte del Tg1, la giornalista ha pubblicamente contestato le modalità di svolgimento delle indagini, insinuando che ci siano aspetti da rivedere o approfondire. La sua posizione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e nei media locali.

Selvaggia Lucarelli torna a contestare in modo netto l’impostazione dell’inchiesta della Procura di Pavia legata ad Andrea Sempio, dopo la diffusione di nuove intercettazioni anticipate dal Tg1. Al centro della vicenda ci sono registrazioni datate 14 aprile 2025: l’uomo, oggi 38enne e nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, viene sentito mentre parla da solo in auto e fa riferimento a un presunto approccio respinto dalla giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Dalle informazioni emerse, Sempio avrebbe citato un presunto video intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi e avrebbe anche evocato un contatto telefonico con la vittima.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la bomba di Selvaggia Lucarelli contro le indagini: “Chiara gli apre in pigiama…”. Così cambia tutto

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