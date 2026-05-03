Nelle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo episodio di tensione tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Durante un confronto, Alessandra ha accusato Marco di essere violento e cattivo, sostenendo che insulta consapevolmente e lasciandosi guidare dal rancore. La discussione ha avuto uno sviluppo acceso, con accuse e parole forti da entrambe le parti.

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip continua a essere teso, soprattutto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry, protagonisti nelle ultime ore di un nuovo duro scontro. Secondo quanto emerso, l’ex parlamentare ha perso la pazienza nei confronti dell’illusionista, accusandolo apertamente di comportamenti offensivi e intenzionali. In un momento di forte tensione, la Mussolini . L'articolo GF Vip, Alessandra tuona contro Marco (VIDEO): “Sei una persona violenta e cattiva che insulta consapevolmente. Ti esce il rancore e sei il più.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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