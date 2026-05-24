Taekwondo ai campionati interregionali la Wu-Tao fa sei su sei

Durante i campionati interregionali di taekwondo, tenutisi il 17 maggio a Giugliano, 76 società provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla competizione. La squadra Wu-Tao ha conquistato sei vittorie su sei incontri, risultando la più performante della giornata.

Si sono svolti lo scorso 17 maggio a Giugliano i campionati interregionali di taekwondo, dove hanno preso parte 76 società, provenienti da tutta Italia. Presente anche la Wu-Tao di Foggia, che è riuscita a portare a casa l'ennesimo record: tutti i sei atleti partecipanti hanno conquistato una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Finale campionato italiano Taekwondo 2026

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