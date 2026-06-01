Seegene ha annunciato il lancio del test Allplex™ MDRO Assay, ora disponibile in Europa e conforme al Regolamento IVDR. Il nuovo test permette di identificare diversi microrganismi resistenti ai farmaci antimicrobici. Si tratta di un'aggiunta al portafoglio di strumenti diagnostici per le infezioni correlate alla resistenza antimicrobica. La società ha diffuso la notizia attraverso un comunicato ufficiale datato 1 giugno 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SEUL, Corea del Sud, 1 giugno 2026 PRNewswire — Seegene, azienda globale di diagnostica molecolare, ha annunciato il lancio in Europa del nuovo prodotto per il rilevamento delle resistenze antimicrobiche (AMR), Allplex™ MDRO Assay, che ha ottenuto il marchio CE ai sensi del Regolamento UE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR). Il test è progettato per supportare l’individuazione di microrganismi multiresistenti (MDRO) associati alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria (HAI). Il test è progettato per identificare in un’unica analisi i principali patogeni multiresistenti e i geni di resistenza associati, consentendo una rilevazione simultanea e ad ampio spettro degli MDRO. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Europa League.

© Corrieretoscano.it - Seegene lancia il test Allplex™ MDRO Assay conforme al Regolamento IVDR: ampliamento del portfolio di test AMR in Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seegene Launches Allplex™ MDRO Assay Under IVDR: Expanding AMR Testing Portfolio in EuropeSeegene ha annunciato il lancio del nuovo test Allplex™ MDRO Assay, che ora è disponibile in Europa grazie alla conformità con il regolamento IVDR.

Leggi anche: Mediaset lancia il test: nuovi orari per Ruota e Cesaroni