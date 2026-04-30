Dopo settimane di indiscrezioni, arriva una prima mossa concreta da parte di Mediaset per riorganizzare il lunedì sera di Canale 5. Una strategia che potrebbe diventare un modello anche per altre serate della settimana. Nuovo schema per il lunedì sera. Il debutto del nuovo assetto è fissato per lunedì 4 maggio, con un incastro che tiene conto anche delle mosse della concorrenza. Rai 1, infatti, domenica 3 maggio proporrà un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” in seconda serata, lasciando così spazio a una diversa gestione del prime time. Su Canale 5, invece, la serata partirà come di consueto con La Ruota della Fortuna, previsto fino alle 22 circa.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mediaset lancia il test: nuovi orari per Ruota e Cesaroni

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