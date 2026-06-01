Secondo il leggendario cantante dei Police dietro la cosiddetta mascolinità tossica ci sarebbe una causa precisa

Notizia in breve

Il cantante dei Police ha dichiarato che la mascolinità tossica deriva dalla diminuzione del lavoro operaio. In un’intervista al Guardian, ha spiegato che il calo dell’occupazione maschile nel settore industriale ha portato a una crisi di identità. Ha aggiunto che questa situazione ha contribuito alla diffusione di atteggiamenti aggressivi e maschilisti tra alcuni uomini. Le sue parole si concentrano sulla relazione tra lavoro e ruolo di genere.