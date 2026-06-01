Secondo il leggendario cantante dei Police dietro la cosiddetta mascolinità tossica ci sarebbe una causa precisa
Il cantante dei Police ha dichiarato che la mascolinità tossica deriva dalla diminuzione del lavoro operaio. In un’intervista al Guardian, ha spiegato che il calo dell’occupazione maschile nel settore industriale ha portato a una crisi di identità. Ha aggiunto che questa situazione ha contribuito alla diffusione di atteggiamenti aggressivi e maschilisti tra alcuni uomini. Le sue parole si concentrano sulla relazione tra lavoro e ruolo di genere.
S ting ha rilasciato un’intervista al Guardian nella quale collega in modo diretto la scomparsa del lavoro operaio alla crescita della mascolinità tossica. Il cantante dei Police, 74 anni, ha dichiarato alcuni giorni fa che il declino del lavoro industriale in Gran Bretagna avrebbe privato gli uomini di uno sbocco fondamentale per la loro energia fisica, lasciandola senza direzione. L’occasione dell’intervista è l’annuncio del suo musical The Last Ship, in arrivo al Theatre Royal Drury Lane di Londra dal 22 settembre al 3 ottobre 2026. U no spettacolo autobiografico ispirato alla sua infanzia nella città navale di Wallsend, nel nord-est dell’Inghilterra, e al rapporto con il padre Ernest Sumner, operaio del cantiere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
She chose the so-called poor family , only to find it is a powerful hidden aristocratic family
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