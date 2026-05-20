Durante il festival di Cannes, l’attore ha commentato il legame tra mascolinità tossica e la perdita di vite umane, sottolineando che molte morti sono attribuibili a questa cultura. Ha inoltre chiesto perché le star non parlino pubblicamente di questa problematica, affermando che il loro silenzio può contribuire a alimentare il genocidio. La sua intervista ha attirato l’attenzione sui riferimenti a come i leader mondiali siano coinvolti nei casi di violenza domestica, senza fornire dettagli specifici.

? Punti chiave Come si collegano i leader mondiali alla violenza domestica?. Perché Bardem accusa il silenzio delle star di alimentare il genocidio?. Quali rischi corre la verità con il monopolio dell'informazione digitale?. Chi sono i leader citati dall'attore come motori della guerra?.? In Breve In Spagna due donne vengono uccise ogni mese dai partner o ex compagni.. Il regista Rodrigo Sorogoyen presenta il nuovo film The Beloved al festival di Cannes.. Bardem cita Trump, Putin e Netanyahu come esempi di leadership basata sulla forza.. Il monopolio informativo digitale minaccia la capacità critica delle nuove generazioni.. A Cannes, l’attore Javier Bardem ha scosso la conferenza stampa di The Beloved parlando con forza di genocidio a Gaza e della cultura della violenza maschile che modella il potere mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bardem a Cannes: “Mascolinità tossica causa migliaia di morti

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Javier Bardem: La masculinidad tóxica de Trump, Putin y Netanyahu provoca muertes

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