Half Man recensione | la mascolinità tossica secondo Richard Gadd

Una nuova produzione teatrale porta sul palco un racconto intenso e crudo, scritto dall'autore scozzese noto per il suo precedente successo. In questa pièce, l'autore recita accanto a un attore di rilievo internazionale, offrendo una rappresentazione che affronta temi legati alla mascolinità tossica. La recitazione e la scrittura si intrecciano in modo diretto, creando un'esperienza teatrale che si distingue per la sua brutalità e sincerità.

Dopo il successo globale di Baby Reindeer, l'autore scozzese torna con una storia livida e brutale in cui recita accanto a Jamie Bell. In streaming su HBO Max. Mezzo uomo, mezza calzetta. Quante volte ce lo siamo sentiti dire - o lo abbiamo sentito dire - specialmente durante l'infanzia, se non si aderiva pedissequamente ai canoni virili imposti dalla società. Un assetto socioculturale che, pur mutando pelle nel corso dei decenni, sembra conservare intatta quell'impalcatura patriarcale fondata sul potere e sulla repressione emotiva. L'audiovisivo contemporaneo ha spesso indagato la cosiddetta "crisi del maschio", a volte scherzandoci su, altre denunciandone le derive.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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#OnThisDay April 24, 1974: David Bowie releases Diamond Dogs. The cover is a painting of Bowie as a half-dog, half-man creature created by the Dutch artist Guy Peellaert. #AmantiDelRock #ClassicRock - facebook.com facebook

#HBO presenta #HALFMAN, la limited series originale creata dal vincitore dell’Emmy® e produttore esecutivo Richard Gadd. " ” ì #, sei episodi a rilascio settimanale in esclusiva su @hbomaxit x.com