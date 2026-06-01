Nella Seconda Categoria toscana, la stagione si è conclusa per tutte le squadre, tranne l’Impruneta Tavarnuzze. Domenica si svolgerà il triangolare di ripescaggio, in cui la squadra ha ancora possibilità di qualificarsi. La fase riguarda la selezione finale per l’accesso alle competizioni successive. Le altre squadre hanno già completato il loro percorso stagionale senza ulteriori opportunità.

La stagione della Seconda Categoria si è conclusa in tutta la Toscana, eccetto il triangolare che vede ancora impegnata l’ Impruneta Tavarnuzze. Sono due le società fiorentine che hanno conquistato la Prima Categoria vincendo il proprio campionato: si tratta del Sagginale (primo nel Girone C) e del Real Peretola (primo nel Girone E). Tra le squadre che hanno ottenuto la qualificazione ai play-off, solo due, Molinense (nel Girone D) e Impruneta Tavarnuzze (nel Girone E), hanno vinto i play-off nel proprio girone raggiungendo la fase successiva. La squadra di Molino del Piano è stata battuta dallo Spoiano ed è finita nella seconda fascia per gli eventuali ripescaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SECONDA CATEGORia. Ancora speranze per il Tavarnuzze. Domenica si gioca il ripescaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seconda categoria: semifinale playoff. Pratovecchio-Fortis Arezzo si gioca domaniDomani si disputa la semifinale playoff tra Pratovecchio e Fortis Arezzo, ma il match ha subito una variazione di data e orario a causa di numerosi...

I verdetti in seconda e terza categoria. Dogatese, il ripescaggio è ormai cosa fatta. In Terza finale tra Berra e X Martiri U21La Dogatese ha conquistato la promozione in Prima Categoria dopo aver vinto lo spareggio regionale contro il Pavullo con il punteggio di 2-0, grazie...

Si parla di: Spareggi Regionali Seconda Categoria. I risultati e i nomi delle squadre promosse in Prima!.

SECONDA CATEGORia. Ancora speranze per il Tavarnuzze. Domenica si gioca il ripescaggioLa stagione della Seconda Categoria si è conclusa in tutta la Toscana, eccetto il triangolare che vede ancora impegnata ... sport.quotidiano.net

Seconda categoria. Molinense battuta, stagione finita. Impruneta Tavarnuzze spera ancoraSi sono giocate le sfide intergirone dei play-off di Seconda Categoria. Sono andati in scena quattro incontri a eliminazione ... msn.com