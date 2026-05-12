La Dogatese ha conquistato la promozione in Prima Categoria dopo aver vinto lo spareggio regionale contro il Pavullo con il punteggio di 2-0, grazie anche alla doppietta di Tani, che ha raggiunto 32 reti in questa stagione. In Terza Categoria, si sta definendo la finale tra Berra e X Martiri U21. Nel frattempo, il ripescaggio in seconda categoria sembra ormai certo per la squadra di Dogate.

La doppietta del solito Tani, arrivato a 32 reti stagionali e destinato forse a palcoscenici importanti, regala la Prima Categoria alla Dogatese (foto), che batte 2-0 nello spareggio regionale il Pavullo certificando il grande salto. La promozione non è ufficiale, ma lo diventerà nelle prossime settimane, quando il Crer stilerà gli organici dei campionati della prossima stagione: certo il ripescaggio della formazione biancorossa, che può così festeggiare dopo il secondo posto del campionato e il successo nella finale provinciale col San Bartolomeo. In Terza la finale playoff sarà tra Berra e X Martiri under 21, che nelle rispettive semifinali hanno battuto non senza patemi il Formignana e il Barco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I verdetti in seconda e terza categoria. Dogatese, il ripescaggio è ormai cosa fatta. In Terza finale tra Berra e X Martiri U21

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Seconda e Terza Categoria. Dogatese aggancia il Codifiume in vetta. X Martiri U21 in testaIn Seconda categoria c’è l’aggancio in vetta della Dogatese ai danni del Codifiume, sconfitto 4-1 sul campo della Sangiovannese.

Gare delicatissime: Berra-Formignana e X Martiti U21-Barco. Dogatese, spareggio regionale. In Terza è tempo di semifinaliIn Seconda categoria, dopo aver finto la fase provinciale, la Dogatese si gioca l’ultimo spareggio regionale per guadagnare altre posizioni nella...

Si parla di: I verdetti in seconda e terza categoria. Dogatese, il ripescaggio è ormai cosa fatta. In Terza finale tra Berra e X Martiri U21; Dogatese a un passo dalla Prima, in Terza sarà finale tra Berra e X Martiri U21.