I verdetti in seconda e terza categoria Dogatese il ripescaggio è ormai cosa fatta In Terza finale tra Berra e X Martiri U21

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dogatese ha conquistato la promozione in Prima Categoria dopo aver vinto lo spareggio regionale contro il Pavullo con il punteggio di 2-0, grazie anche alla doppietta di Tani, che ha raggiunto 32 reti in questa stagione. In Terza Categoria, si sta definendo la finale tra Berra e X Martiri U21. Nel frattempo, il ripescaggio in seconda categoria sembra ormai certo per la squadra di Dogate.

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La doppietta del solito Tani, arrivato a 32 reti stagionali e destinato forse a palcoscenici importanti, regala la Prima Categoria alla Dogatese (foto), che batte 2-0 nello spareggio regionale il Pavullo certificando il grande salto. La promozione non è ufficiale, ma lo diventerà nelle prossime settimane, quando il Crer stilerà gli organici dei campionati della prossima stagione: certo il ripescaggio della formazione biancorossa, che può così festeggiare dopo il secondo posto del campionato e il successo nella finale provinciale col San Bartolomeo. In Terza la finale playoff sarà tra Berra e X Martiri under 21, che nelle rispettive semifinali hanno battuto non senza patemi il Formignana e il Barco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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