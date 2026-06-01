Se va male torno da dove sono venuto tanto vengo dal niente torno nel niente Mio padre prima di Sanremo non vedeva il rap come un lavoro | così Rocco Hunt

Rocco Hunt si è raccontato nel nuovo episodio di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. Nel corso dell’intervista, il rapper ha svelato alcuni aspetti del suo passato e della sua formazione umana ed artistica, ricordando gli anni trascorsi nella pescheria di famiglia prima che la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con “Nu juorno buono” gli cambiasse la vita. “Mio padre prima di Sanremo non vedeva il rap come un lavoro, – ha ricordato – ha iniziato a crederci veramente la sera in cui lui in platea ha visto il figlio con il Leoncino in mano. E devo dire che non ci ho mai messo tanta apprensione in questa cosa. Ho sempre pensato se va male torno da dove sono venuto, tanto vengo dal niente, torno nel niente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sal Da Vinci canta Per sempre sì - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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