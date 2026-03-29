Un utente su Reddit ha condiviso un messaggio in cui descrive il marito molto schizzinoso riguardo al cibo, limitando il consumo di zuppe a dicembre, consumando insalata solo tre volte all’anno e rifiutando bevande calde. Ha inoltre affermato che il marito impone regole alimentari anche a lei, suscitando discussioni tra gli utenti. Il post è diventato virale sulla piattaforma.

Quando le abitudini alimentari diventano regole imposte anche a chi ti vive accanto, il confine tra stranezza e controllo si fa sottile. È quello che racconta una donna su Reddit, dove il suo sfogo contro il marito “picky eater” (schizzinoso), è diventato virale. Il post, pubblicato da un’utente poi scomparsa dalla piattaforma, descrive una situazione esasperante: non solo l’uomo ha una lista rigidissima di alimenti concessi, ma pretende che anche la moglie si adegui. A partire dalla spesa fino alla preparazione dei pasti, tutto ruota intorno alle sue regole. “Non ne posso più di questa assurdità. Mio marito è il mangiatore più schizzinoso che abbia mai conosciuto”, le parole della donna, come riporta il Daily Dot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito è così schizzinoso nel mangiare che non ne posso più. Niente zuppe se non a dicembre, insalata tre volte all’anno, niente bevande calde. E impone regole anche a me”: lo sfogo su Reddit è virale

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