La cantante pugliese ha raccontato di aver dedicato una delle sue esibizioni a sua madre durante il festival di Sanremo, sottolineando di aver lasciato da parte le maschere. Ha spiegato di provenire dal mondo del jazz e di condividere spesso foto senza vestiti sui social per provocare i puristi. Presenta il suo quarto album, intitolato Sacro, il primo dopo un periodo di cambiamenti personali. Ha anche parlato di aver ricevuto complimenti sul suo aspetto fisico, che prima non le piaceva.

Aveva mai smesso di crederci? «No, ma è questione di mentalità: non ho mai pensato alla “gavetta” come a un compito da sbrigare, se è per questo mi sento ancora in gavetta – se non lo fossi più, perlomeno, sarei vecchia. Scrivo, suono, studio. È la mia routine. E non enfatizzo il lato negativo delle cose. Facevo altro: oltre ai concerti, tenevo corsi di scrittura, masterclass, eccetera». In mezzo, Sanremo 2015, in gara tra le Nuove Proposte, eliminata con Galleggiare. Ci ha pensato in questi due anni all’Ariston? «Spesso, ma in maniera pacifica: doveva andare così, non ero pronta. Oggi vivo me stessa – e di conseguenza la musica – con più serenità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Serena Brancale: «A Sanremo ho cantato per mia madre e ho tolto tutte le maschere. E forse ci torno ancora. Vengo dal jazz, amo postare foto nuda per fare arrabbiare i puristi»

Leggi anche: “A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni per scriverla, ma è una ferita ancora aperta”: così Serena Brancale

Serena Brancale: “Prima di esibirmi a Sanremo 2026 ho dimenticato il testo, vivo di musica grazie a mia madre”Serena Brancale disegna “Qui con me”, il suo brano a Sanremo 2026 nel format di Fanpage.

Serena Brancale a Sanremo 2026. X Factor, il fidanzato pugile e la morte della madre

Temi più discussi: Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia parla di emigra, di chi torna e di chi resta; Serena Brancale canta con Levante e Delia, l'omaggio (struggente) al Sud che sarà un tormentone. Di cosa parla Al mio paese; SERENA BRANCALE: annuncia oggi l'attesissimo album SACRO. Da aprile partirà il suo SACRO TOUR in Italia ed Europa. - MEI; Serena Brancale, svelata la tracklist del nuovo album Sacro.

Serena Brancale: «A Sanremo ho cantato per mia madre e ho tolto tutte le maschere. E forse ci torno ancora. Vengo dal jazz, amo postare foto nuda per fare arrabbiare i puristi»La cantante pugliese presenta il suo quarto album, Sacro, il primo da quando le è cambiata la vita. «I complimenti sul corpo? Prima non mi piacevo, ora me li godo. La svolta? Portare questo lato più g ... vanityfair.it

Serena Brancale: «Delusa dal nono posto a Sanremo? No, anche Mia Martini si classificò così con Almeno tu nell’universo»Adesso è tempo di celebrazioni, anche con un lungo tour che parte il 30 aprile da Londra e si chiude a ottobre nella sua Bari: «Questo album è voglia di sorridere, flamenco e salsa. Io sono molto più ... corriere.it

Serena Brancale, Levante e Delia hanno improvvisato un flash mob alla Naba di Roma per presentare il loro singolo "Al mio Paese", un omaggio a tutti gli studenti universitari, in particolare a chi vive lontano da casa. "Il nostro pezzo è una dedica a tutti i fuoris - facebook.com facebook