Se un giorno sparisse la politica

Un testo riflette sull’ipotesi che, in assenza di politica, la società potrebbe cessare di esistere. Viene sottolineato che la politica attualmente sovrintende ai comportamenti umani e alle pulsioni. L’idea presentata è che senza questa funzione, la società come la conosciamo potrebbe smettere di funzionare. Non vengono fornite analisi o conclusioni, solo la descrizione di un’ipotesi senza approfondimenti.

Se un giorno, improvvisamente, la politica non fosse più lì a sovraintendere ai nostri deboli istinti e alle nostre pulsioni, sarebbe la fine della società così come la conosciamo. L’individuo si ritroverebbe solo e indifeso, privato dell’unico strumento che gli permette di vivere insieme al suo. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EP44- Il Reddito di Esistenza / E se il Lavoro Sparisse, Chi Saresti

Notizie e thread social correlati

Foggia a due facce: tra chi perde e chi guadagna residenti è come se sparisse un comune all'annoA Foggia si osservano due tendenze opposte: da una parte chi lascia il territorio, dall'altra chi vi si trasferisce.

Erasmus plus, gli studenti e la propria esperienza: dalle difficoltà in inglese ai legami costruiti giorno dopo giorno. Le storie di chi ha ospitato o scoperto sé stesso lontano da casa. INTERVISTEDa anni, il programma Erasmus Plus rappresenta un'opportunità per migliaia di studenti europei di vivere esperienze di studio all'estero.

Si parla di: Un questionario sull’acqua; Esempio di lettera per il 55° concorso di scrittura epistolare dell'UPU: Vorrei un giorno senza Internet.