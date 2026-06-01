Se un giorno sparisse la politica

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un testo riflette sull’ipotesi che, in assenza di politica, la società potrebbe cessare di esistere. Viene sottolineato che la politica attualmente sovrintende ai comportamenti umani e alle pulsioni. L’idea presentata è che senza questa funzione, la società come la conosciamo potrebbe smettere di funzionare. Non vengono fornite analisi o conclusioni, solo la descrizione di un’ipotesi senza approfondimenti.

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Se un giorno, improvvisamente, la politica non fosse più lì a sovraintendere ai nostri deboli istinti e alle nostre pulsioni, sarebbe la fine della società così come la conosciamo. L’individuo si ritroverebbe solo e indifeso, privato dell’unico strumento che gli permette di vivere insieme al suo. 🔗 Leggi su Today.it

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