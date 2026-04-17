Foggia a due facce | tra chi perde e chi guadagna residenti è come se sparisse un comune all' anno

A Foggia si osservano due tendenze opposte: da una parte chi lascia il territorio, dall'altra chi vi si trasferisce. Si stima che, nel corso di un anno, il numero di abitanti del comune si riduca di circa mille unità, come se quasi un intero comune scomparisse. Nel resto d’Italia, al 2026, la popolazione residente raggiungerà quasi 59 milioni di persone, con una crescita demografica molto contenuta rispetto agli anni precedenti.

In Italia, al 1° gennaio 2026, la popolazione residente è pari a 58 milioni e 943mila individui. I dati Istat (ancora provvisori) certificano una stabilizzazione demografica: rispetto al biennio precedente il tasso di crescita è pressoché vicino allo zero.Un aspetto che non autorizza di certo gli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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