Erasmus plus gli studenti e la propria esperienza | dalle difficoltà in inglese ai legami costruiti giorno dopo giorno Le storie di chi ha ospitato o scoperto sé stesso lontano da casa INTERVISTE

Da anni, il programma Erasmus Plus rappresenta un'opportunità per migliaia di studenti europei di vivere esperienze di studio all'estero. Tra le sfide più comuni ci sono le difficoltà nel comunicare in inglese e le difficoltà logistiche, ma anche le relazioni che si costruiscono nel tempo con persone provenienti da diversi paesi. Alcuni studenti raccontano come questa esperienza abbia permesso loro di scoprire nuove parti di sé stessi e di rafforzare i legami con altri giovani. Un motore silenzioso ma potente continua a muovere il sistema di formazione europeo.

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