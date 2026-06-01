Se questi occhietti da gay passivo bisognoso non avessero un russo sexy da ammirare la mia interpretazione non sarebbe così buona Connor Storrie condivido il premio con te | parla Hudson Williams

La serie tv cult “Heated Rivalry” ha battuto il record per il maggior numero di premi vinti alla cerimonia dei Canadian Screen Awards, che si è tenuta il 31 maggio alla CBC Broadcast Centre di Toronto. La serie si è aggiudicata ben 16 riconoscimenti, tra cui quello per la Miglior Serie Drammatica, e l’attore Hudson Williams ha portato a casa il premio come Miglior attore protagonista in una serie drammatica. Williams nel ritirare il premio lo ha dedicato all’amico e co-protagonista Connor Storrie: “Se potessi tagliare questo premio esattamente a metà, lo farei. Se questi occhietti da gay passivo bisognoso non avessero un russo grande e sexy da ammirare, la mia interpretazione non sarebbe così buona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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