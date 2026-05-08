Al Met Gala 2026, due giovani sono stati protagonisti di un debutto che ha attirato l’attenzione dei social media. Tra foto condivise e momenti catturati dai fotografi, sono diventati rapidamente oggetto di discussione online, facendo salire l’entusiasmo tra i fan. Dopo aver sfilato sul red carpet e partecipato a un after party esclusivo, la loro presenza ha creato aspettative e curiosità tra gli appassionati di moda e spettacolo.

Tra red carpet, after party esclusivi e selfie diventati immediatamente virali, Hudson Williams e Connor Storrie sono finiti al centro delle conversazioni social dopo il loro debutto al Met Gala 2026. E il motivo non riguarda soltanto i look sfoggiati durante la serata. Secondo diversi racconti emersi nelle ore successive all’evento, i due protagonisti di Heated Rivalry sarebbero stati praticamente inseparabili per tutta la nott e, alimentando immediatamente l’entusiasmo dei fan online. La situazione ha iniziato a far discutere già dal red carpet. Hudson Williams e Connor Storrie sono arrivati separatamente al Met Gala, ma una volta entrati dentro l’evento sarebbero stati visti spesso insieme.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hudson Williams e Connor Storrie inseparabili al Met Gala: poi succede qualcosa fuori copione e i fan sognano

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Una raccolta di contenuti

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