Connor Storrie e Hudson Williams hanno scelto di vestirsi in modo simile alla Vanity Fair Oscar Party, senza averlo pianificato in anticipo. I due sono stati visti insieme durante l’evento, dimostrando una complicità evidente. La loro scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la coincidenza tra i loro outfit. Nessuna altra informazione sulle motivazioni dietro la scelta viene resa nota.

Connor Storrie e Hudson Williams hanno continuato a mostrare una sorprendente complicità anche fuori dallo schermo al Vanity Fair Oscar Party di ieri sera, dove i due protagonisti di Heated Rivalry si sono presentati entrambi sul red carpet sfoggiando un look con un accenno appena velato di capezzolo. Secondo la stylist di Williams, Anastasia Walker, la loro sintonia stilistica non era intenzionale. «Io e James Yardley non l’abbiamo pianificato lol», ha scritto Walker in una storia su Instagram, taggando Yardley, stylist di Storrie. Una coincidenza “bollente”, se vogliamo. Nei tre mesi e mezzo trascorsi da quando il sensuale drama sull’hockey è approdato su HBO, i suoi protagonisti sono diventati i beniamini del mondo della moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Connor Storrie e Hudson Williams «non avevano pianificato» di vestirsi allo stesso modo al Vanity Fair Oscar Party

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