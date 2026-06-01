Due insegnanti sono stati picchiati da studenti a Parma. I docenti hanno dichiarato di voler adottare un approccio educativo anziché sanzionatorio. La polizia ha precisato che non denunciare l’aggressore equivale a diventare suo complice. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra il personale scolastico. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’aggressione o sulle eventuali misure adottate.

Parma, Italia. Non un sobborgo dimenticato del mondo. Non una favela latinoamericana. Parma. Due professori richiamano un ragazzo, che prendendo a calci una lattina sta danneggiando la carrozzeria di un’auto. Una scena che apparteneva, un tempo, alla normalità educativa di qualsiasi Paese civile. E invece no. Il ragazzo è islamico, di origine nordafricana. I due professori sono kafir, ossia infedeli, esseri inferiori. Gli islamici, tutti, considerano gli infedeli, tutti, kafir, esseri inferiori, è una prescrizione coranica. Se sono molto educati e se sono in una condizione di non poterlo manifestare, lo nascondono, ma non esiste un islamico che non consideri i kafir esseri inferiori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se non denunci l’aggressore sei suo complice

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GIPN et BAC : La face cachée de la Guadeloupe

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