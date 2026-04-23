Ferrerio arrestato il complice dell’aggressore Gaju deve scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione

È stato arrestato un cittadino romeno di 38 anni coinvolto nell’aggressione a Davide Ferrerio, un giovane bolognese rimasto in coma irreversibile dall’agosto 2022 a Crotone. La polizia ha fermato Andrei Gaju, condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere, ritenuto complice dell’autore principale dell’attacco. L’indagine ha portato all’arresto di uno dei presunti responsabili dell’aggressione, avvenuta per uno scambio di persona.

È stato arrestato Andrei Gaju, cittadino romeno di 38 anni, tra i condannati per la brutale aggressione a Davide Ferrerio, il ventunenne bolognese che dall’11 agosto del 2022 è in coma irreversibile a seguito di un pestaggio per scambio di persona a Crotone. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Catanzaro: l’uomo deve scontare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio. Condanna divenuta definitiva dopo la pronuncia in Cassazione. È divenuta definitiva anche la condanna di Anna Perugino (12 anni), considerata la mandante del pestaggio, mentre l’esecutore materiale, Nicolò Passalacqua, è stato già condannato in via definitiva a 12 anni e 8 mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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