Fiorello ha commentato la posizione di Diaco sul referendum, affermando che chi vota No viene definito un testimonial, mentre chi vota Sì viene chiamato un lecchino. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico in cui Diaco si è schierato a favore del Sì, sottolineando la sua opinione attraverso questa frase provocatoria.

“Con Diaco abbiamo trovato uno che si schiera per il Sì al Referendum. Ha detto che ‘se in italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè’. Non c’ha tutti i torti secondo me, secondo me eh”. Così Fiorello durante la puntata odierna de ‘La Pennicanza’ su Radio2 ha commentato la presa di posizione del conduttore di ‘Bellamà’, che ieri si era schierato pubblicamente, dichiarando all’A dnkronos: “Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè”. “Questa narrazione – aveva aggiunto – è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come ‘l’amico di, il servo di. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fiorello sta con Diaco: “Non ha torto, se voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lecchino…”

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