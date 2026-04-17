Se ne va un pezzo della storia di Capri | addio al fotografo Andrea D' Agostino

A Capri si piange la scomparsa di Andrea D'Agostino, fotografo noto come “malfitano”. È deceduto all’età di 75 anni, lasciando un vuoto nel mondo della fotografia locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e appassionati che avevano seguito le sue attività nel corso degli anni. La sua morte rappresenta la perdita di un volto noto della scena artistica dell’isola.

Lutto a Capri per la morte di Andrea D'Agositno. Il noto fotografo - noto come “malfitano” - è venuto a mancare all'età di 75 anni. Con la sua arte ha immortalato mezzo secolo di feste mondane e party esclusivi, con le sue immagini che hanno fatto il giro del mondo.Tanti i messaggi per lui stanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate “Addio presidente”. Politica in lutto, se ne va un pezzo di storia italianaCerte notizie arrivano come un colpo secco, di quelli che spengono per un attimo il rumore di fondo dell’attualità. Leggi anche: “Addio grande campione”. Sport italiano in lutto, se ne va un altro pezzo di storia Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Chief Legal and Sustainability Officer di Capri Holdings si dimette a giugno. Se ne va un pezzo della storia di Capri: addio al fotografo Andrea D'AgostinoLutto a Capri per la morte di Andrea D'Agositno. Il noto fotografo - noto come malfitano - è venuto a mancare all'età di 75 anni. Con la sua arte ha immortalato mezzo secolo di feste mondane e party ... napolitoday.it Morto Ettore De Nardo, se ne va un pezzo della storia di CapriE' morto a Napoli Ettore De Nardo, che fu presidente della società S.I.P.P.I.C. SPA, la società che trasformò l'economia di Capri sin dagli inizi del '900 ed ha gestito nel corso degli anni tutti i ... ansa.it