È deceduto il noto militante romano, figura storica della destra locale e attivo nel movimento sindacale. Persona appassionata e riconosciuta per la sua integrità, considerava la politica come un impegno di servizio e un percorso di vita. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di lungo corso nel panorama politico e sociale della capitale.

Storico militante romano, sindacalista, uomo appassionato e per bene, che credeva nella politica come scelta di servizio e binario di vita. Remo Cioce ci ha lasciato prematuramente, dopo alcuni problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi tempi. Classe ’56, Remo ha sempre mantenuto, nel corso del suo lunghissimo impegno politico, l’entusiasmo e la determinazione che da giovanissimo gli avevano fatto muovere i primi passi nelle file del Msi. L’impegno politico di Remo Cioce. Per la destra aveva ricoperto anche incarichi elettivi, come consigliere di quelle che allora si chiamavano circoscrizioni: negli anni ’80 per il Msi, nei primi ’90 per Alleanza nazionale in quel quadrante di Roma che va da Magliana a Piana del Sole, passando per la Portuense e oltre.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Remo Cioce: con lui se ne va un pezzo di storia della destra romana e non solo

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