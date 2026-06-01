Scusa ma tu… Arisa lo vede tra il pubblico e ferma il concerto

Notizia in breve

Durante un concerto molto atteso, Arisa ha interrotto l’esibizione quando ha riconosciuto tra il pubblico una persona con cui aveva avuto un episodio precedente. La cantante si è rivolta direttamente a lui dicendo: “Scusa, ma tu…”, e ha fermato lo spettacolo per rivolgersi a lui. L’interruzione, improvvisa e sincera, ha suscitato sorrisi tra il pubblico presente. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’episodio è stata resa nota.