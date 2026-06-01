Scusa ma tu… Arisa lo vede tra il pubblico e ferma il concerto
Durante un concerto molto atteso, Arisa ha interrotto l’esibizione quando ha riconosciuto tra il pubblico una persona con cui aveva avuto un episodio precedente. La cantante si è rivolta direttamente a lui dicendo: “Scusa, ma tu…”, e ha fermato lo spettacolo per rivolgersi a lui. L’interruzione, improvvisa e sincera, ha suscitato sorrisi tra il pubblico presente. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’episodio è stata resa nota.
Un momento inatteso, spontaneo e decisamente divertente ha rubato la scena durante uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale. Nel corso di una serata che avrebbe dovuto rappresentare soprattutto un assaggio del nuovo tour teatrale in partenza nei prossimi mesi, il pubblico si è trovato ad assistere a un siparietto che in poche ore è diventato virale sui social. L’episodio è avvenuto il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano, dove Arisa ha presentato una sorta di anteprima del percorso che la porterà nei teatri italiani tra novembre e dicembre. Tra i brani eseguiti non è mancata “Meraviglioso Amore Mio”, una delle canzoni più amate del suo repertorio, ma proprio durante l’esibizione è successo qualcosa che nessuno si aspettava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Ascoltare La notte di Arisa fa sempre bene al cuore
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