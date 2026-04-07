Laura Pausini a Madrid ferma il concerto per un uomo ubriaco | Noi dopo andiamo a sco*are tu avrai problemi

Durante un concerto a Madrid, la cantante ha interrotto lo spettacolo per rivolgersi a un uomo presente in prima fila visibilmente ubriaco. La cantante ha detto all’uomo che lui avrebbe avuto problemi, aggiungendo che loro, invece, dopo lo show sarebbero andati a casa. L’intervento è durato alcuni istanti e si è concluso senza ulteriori incidenti. La performance è poi proseguita regolarmente.

Laura Pausini interrompe il suo concerto a Madrid per parlare direttamente a uno spettatore ubriaco tra le prime file. L'uomo stava deconcentrando l'artista, che ha deciso di impartirgli una lezione di educazione sessuale davanti a migliaia di persone: "Bevete poco, perché se bevete tanto non aiuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it Ma avete visto cosa ha fatto Laura Pausini in concerto? Pubblico incredulo: altro che diva, lei è una di noi!Non servono effetti speciali o trovate studiate a tavolino quando hai carisma, ironia e la capacità di restare autentica anche davanti a migliaia di... Oltrelaura, Laura Pausini tribute band in concerto a TavagnaccoOltreLaura è un tributo emozionante e coinvolgente che da più di 15 anni celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini, icona della musica... Laura Pausini - Come Se Non Fosse Stato Mai Amore (En vivo en Tenerife) Temi più discussi: Mi scusi, signora, ma sta mangiando una pizza proprio davanti a me? Ne voglio una anch'io!: fuori programma di Laura Pausini durante un concerto - IL VIDEO; Laura Pausini tour 2026: scaletta e date. Partenza sold out a Pamplona; Laura Pausini interrompe il concerto: Mangi una pizza davanti a me?. Il video virale; Laura Pausini torna dal vivo, la scaletta 2026 del Yo Canto World Tour. Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. E lei urla a un fan: Dopo andiamo a sc*****La quinta tappa europea del tour mondiale della cantante è stato un altro successo, con tantissime star tra il pubblico: cos’è successo ... libero.it Ma avete visto cosa ha fatto Laura Pausini in concerto? Pubblico incredulo: altro che diva, lei è una di noi!Laura Pausini è proprio una di noi: dietro la cantante italiana più amata al mondo, c'è una donna spontanea e ironica. donnapop.it Felice Pasquetta #LauraPausini - facebook.com facebook