Laura Pausini ferma il concerto ha visto tutto tra il pubblico | Stop stop! Voi che…

Durante un concerto, la cantante ha interrotto lo spettacolo, affermando di aver visto qualcosa tra il pubblico. La serata, prevista come un evento di musica e emozione, si è trasformata rapidamente in un episodio molto commentato. La performer ha pronunciato parole come “Stop, stop!” rivolgendosi ai presenti. La pausa ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, rendendo il momento uno dei più discussi del tour internazionale.

Una serata che doveva essere soltanto musica, emozione e partecipazione, si è trasformata in pochi istanti in uno dei momenti più discussi del tour internazionale di Laura Pausini. L’artista, da sempre nota per il suo rapporto diretto e senza filtri con il pubblico, si è ritrovata al centro di un episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando commenti e reazioni contrastanti. Il concerto, andato in scena nella suggestiva cornice dell’Arena 1 di Lima, ha richiamato circa 15 mila spettatori, accorsi per assistere allo show della cantante italiana, reduce dal lancio del progetto discografico Yo canto 2, versione in spagnolo del suo lavoro di cover Io canto 2.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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Laura Pausini commenta il video in cui Arisa canta la versione spagnola del suo brano Canta Ancora, Se ve el aurora “sono emozionata nel sentirti cantare in spagnolo! sei bravissima e come sempre la tua voce lascia il segno ” #canzonissima #amici x.com