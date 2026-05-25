Scuole aperte già dal 31 agosto | Un aiuto in più per le famiglie E farà bene anche al turismo
Le scuole apriranno già dal 31 agosto, offrendo un’ulteriore opzione alle famiglie. Questa decisione permette ai genitori di scegliere di mandare i figli in classe prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico. La scelta è stata presentata come un aiuto alle famiglie, senza essere collegata a politiche turistiche. La misura mira a facilitare la gestione delle esigenze familiari senza influenzare il settore turistico.
"Dare alle nostre famiglie la possibilità, se vogliono, di mandare i figli a scuola dal 31 agosto, non è una misura contro il turismo. Anzi: sarà un bene anche per il turismo e per chi, nel turismo, ci lavora". L’assessora Roberta Frisoni difende a spada tratta il progetto sperimentale lanciato dalla Regione: quest’anno le scuole elementari apriranno già il 31 agosto a Rimini e in altri 41 comuni dell’ Emilia-Romagna, per svolgere attività educative, culturali e sportive con i bambini. "Non ci sarà alcun obbligo per le famiglie: potranno scegliere se portare o meno i figli a scuola in anticipo. Il calendario scolastico non cambia. La prima campanella in Emilia-Romagna suonerà il 15 settembre per tutti", ribadisce l’assessora regionale al turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
I bagnini ‘bocciano’ la Regione: “Scuole aperte già dal 31 agosto? È una follia, danneggia il turismo”I bagnini della Riviera criticano la decisione della Regione di far partire le scuole già dal 31 agosto, definendola una mossa dannosa per il turismo.
Scuole aperte dal 31 agosto, i bagnini non ci stanno: “Così si danneggia il turismo”I bagnini di alcune spiagge dell’Emilia-Romagna protestano contro l’apertura anticipata delle scuole dal 31 agosto.
Temi più discussi: I bagnini ‘bocciano’ la Regione: Scuole aperte già dal 31 agosto? È una follia, danneggia il turismo; Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l’Emilia Romagna avvia la sperimentazione; In molti Comuni le scuole apriranno già da agosto; In Emilia-Romagna le scuole primarie aprono già dal 31 agosto: parte la sperimentazione.
Scuole aperte già dal 31 agosto: Un aiuto in più per le famiglie. E farà bene anche al turismoL’assessora Frisoni dopo le critiche: È una misura facoltativa, la stagione balneare non ne risentirà ... msn.com
Dopo le polemiche politiche e il dibattito sul ruolo della scuola come supporto alle famiglie, la sperimentazione avviata dall’Emilia-Romagna per tenere aperte alcune primarie già dal 31 agosto incontra ora la protesta del settore turistico. Il progetto,… x.com
Emilia-Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto: attività extra per aiutare le famiglie In Emilia-Romagna le scuole primarie apriranno in anticipo già dal 31 agosto con attività educative ed extrascolastiche dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. La misur facebook
Scuole aperte dal 31 agosto, Non è un parcheggio per i figli e dal prossimo anno proposta a livello nazionale. L’Assessore Conti chiarisceDal 31 agosto al 14 settembre alcune scuole primarie dell’Emilia-Romagna resteranno aperte prima dell’avvio ufficiale delle lezioni per ospitare attività sportive, laboratori e iniziative educative ri ... orizzontescuola.it