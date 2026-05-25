"Dare alle nostre famiglie la possibilità, se vogliono, di mandare i figli a scuola dal 31 agosto, non è una misura contro il turismo. Anzi: sarà un bene anche per il turismo e per chi, nel turismo, ci lavora". L’assessora Roberta Frisoni difende a spada tratta il progetto sperimentale lanciato dalla Regione: quest’anno le scuole elementari apriranno già il 31 agosto a Rimini e in altri 41 comuni dell’ Emilia-Romagna, per svolgere attività educative, culturali e sportive con i bambini. "Non ci sarà alcun obbligo per le famiglie: potranno scegliere se portare o meno i figli a scuola in anticipo. Il calendario scolastico non cambia. La prima campanella in Emilia-Romagna suonerà il 15 settembre per tutti", ribadisce l’assessora regionale al turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole aperte già dal 31 agosto: "Un aiuto in più per le famiglie. E farà bene anche al turismo"

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